Il futuro della salute: l’importanza delle scienze della vita sul sistema Paese

by Adnkronos
Il settore delle Life science, cioè delle scienze della vita, che include la farmaceutica, è di importanza strategica per l’Italia e per il benessere della popolazione. Ed è in grado di migliorare la salute attraverso la ricerca, lo sviluppo di terapie avanzate e l’accesso a farmaci.

Nel primo episodio del vodcast ‘Salute, sostenibilità e nuove frontiere’ partiamo proprio dal futuro della salute e dall’importanza delle scienze della vita sul sistema Paese. Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al MiMit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Fabrizio Greco, Vice President & General Manager, AbbVie Italia; e il Sen. Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità, Senato della Repubblica.

“SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere”, il vodcast di Adnkronos e AbbVie, è disponibile ogni mese con un nuovo episodio, su YouTube, Spotify e sulla sezione podcast di adnkronos.com.

