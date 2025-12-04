Video

Il calendario Lavazza 2026 racconta l’italianità attraverso gli scatti di Alex Webb

by Adnkronos
Presentato in anteprima a Milano e parte della campagna globale ‘Pleasure makes us human’, il calendario Lavazza 2026, firmato dal fotografo Alex Webb, è un omaggio all’Italia, alle sue infinite sfumature di colori, alla bellezza che si può scoprire in ogni angolo, ai piaceri semplici e intensi, come quello del caffè, e anche alle sue contraddizioni. Senza clichè, Webb racconta gli elementi che fanno dell’italianità un concetto, seppur astratto, riconoscibile e amato nel mondo. È così che il tavolino di un bar affollato e il salone di un barbiere dal sapore vintage vengono trasformati in arte e racconto grazie alla lente del fotografo dell’agenzia Magnum Photos, dando forma alla 34esima edizione del Calendario Lavazza.

