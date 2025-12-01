Video

I volti di Checco Zalone in metro, a Milano parte il ‘Buen Camino’

by Adnkronos
Il ‘Buen Camino’ di Checco Zalone parte da Milano. Dalle 7 di questa mattina, lungo la linea M4 della metropolitana – da Linate a San Cristoforo – è apparso un video del comico, attore e regista, ritratto in versione David di Donatello, in stile pop art e in altre trasformazioni che sembrano ispirarsi a personaggi iconici, da Adriano Celentano a Harry Stylesm, a Richard Benson. Un’autocelebrazione ironica per lanciare il suo nuovo – e attesissimo – film ‘Buen Camino’ ma anche per dare l’idea di quello che il pubblico deve aspettarsi dal nuovo personaggio pronto a conquistare il box office: un erede ricchissimo e viziato, costretto a lasciare la sua vita dorata per mettersi sulle tracce della figlia adolescente. È così che finisce, suo malgrado, sul Cammino di Santiago: un’occasione per conoscersi davvero. ‘Buen Camino’ – diretto da Gennaro Nunziante, che lo ha scritto insieme a Luca Medici (nome all’anagrafe di Checco Zalone) – arriverà nelle sale il 25 dicembre con Medusa Film.

