I ‘figli artistici’ di Baudo: Bocelli, Ramazzotti e Pausini

by Adnkronos
Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti e Laura Pausini. “Questi li ho inventati io”, direbbe Pippo Baudo se si trovasse oggi sul palco dell’Ariston. E mai come quest’anno, quella frase risuonerebbe come una profezia. I suoi “figli artistici” più celebri, infatti, non saranno semplici ospiti, ma le colonne portanti del Festival di Sanremo 2026: un’edizione concepita da Carlo Conti come un omaggio diretto e sentito al più grande scopritore di talenti della nostra televisione.

