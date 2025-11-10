‘I Cantieri della transizione’: la campagna nazionale di Legambiente fa la sua 34° tappa in Veneto

Dalla raccolta alla rigenerazione e recupero degli oli esausti: Bottari S.r.l di Verona protagonista della tappa de ‘I cantieri della Transizione’. L’Azienda veronese del gruppo Itelyum, una tra le prima aziende della filiera di raccolta consortile degli oli minerali esausti del Conou, ha raccolto 7mila tonnellate di oli nel 2024, affiancando a questa attività il trattamento di emulsioni oleose, evitando l’avvio a combustione e reimmettendo la materia nel ciclo produttivo. L’Italia campione internazionali di economia circolare nella filiera degli oli usati.