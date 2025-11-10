Video

‘I Cantieri della transizione’: la campagna nazionale di Legambiente fa la sua 34° tappa in Veneto

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Dalla raccolta alla rigenerazione e recupero degli oli esausti: Bottari S.r.l di Verona protagonista della tappa de ‘I cantieri della Transizione’. L’Azienda veronese del gruppo Itelyum, una tra le prima aziende della filiera di raccolta consortile degli oli minerali esausti del Conou, ha raccolto 7mila tonnellate di oli nel 2024, affiancando a questa attività il trattamento di emulsioni oleose, evitando l’avvio a combustione e reimmettendo la materia nel ciclo produttivo. L’Italia campione internazionali di economia circolare nella filiera degli oli usati.

Potrebbe interessarti

Farmaceutica, 60 anni di Petrone Group: da piccola...

Salute: Pierluigi Petrone (Petrone group), “sessant’anni di storia,...

Malattie rare, Attrv-Pn: esperta Obici, ‘epidemiologia in evoluzione,...

Sanità, asma grave: Numi (Sifo) ‘per sostenibilità Ssn...

Sostenibilità: Ciafani (Legambiente), ‘Italia campionessa nel recupero oli...

Sostenibilità: Piunti (Conou), ‘Consorzio al centro è modello...

Sostenibilità: Bottari (Bottari Srl), ‘Con Tricanter ottimizzazione rigenerazione...

Sostenibilità: Lazzaro (Legambiente Veneto), ‘Economia circolare migliora la...

Melani (ab medica), ‘da Vinci 5, un passo...

Carrieri (Siu), ‘chirurgia robotica da Vinci 5 riferimento...