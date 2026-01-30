I Big 6 e l’Europa a due velocità: la corsia rapida per salvare l’Unione

Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Polonia sperimentano un nuovo formato ristretto per accelerare su competitività, difesa e sovranità europea. Un ritorno all’Europa a due velocità, già vista con euro e Schengen, che promette efficienza ma rischia di accentuare le fratture interne. La sfida è trasformare la corsia veloce in un motore comune, senza creare un’Unione di serie A e serie B.
