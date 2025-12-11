Video

Hiv: Vecchio (Viiv), ‘Rhivolution volta a migliorare qualità di vita’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il bando Rhivolution permette di investire nelle soluzioni che consentono di arrivare ai cambiamenti strutturali necessari a migliorare la vita delle persone con Hiv  e a porre fine alla pandemia, uno degli obiettivi più importanti che Unaids (il programma congiunto delle Nazioni Unite sull’Hiv/Aids) si è data”. Lo spiega Fabio Vecchio, market access, government affairs and communications director di Viiv healthcare, all’evento Rhivolution day, a Verona, durante il quale sono stati consegnati i premi legati al bando Rhivolution in care, promosso dalla farmaceutica Viiv per sostenere le iniziative innovative suggerite da da istituzioni o associazioni pazienti nell’ambito del contrasto all’Hiv.

