Hiv: infettivologo Giacomelli, ‘obiettivo è offrire servizi sempre migliori’

“L’attuazione di quanto previsto dal progetto vincitore dell’Ospedale Sacco consentirà di migliorare il percorso di cura di queste persone, offrendo una rivalutazione delle terapie, un supporto all’aderenza per offrire servizi sempre migliori alle persone con Hiv”. Così Andrea Giacomelli, dirigente medico, Ssd Ricerca clinica infettivologica, Asst Fatebenefratelli Sacco e ricercatore in Malattie infettive all’università degli studi di Milano, partecipando, oggi a Verona, all’evento Rhivolution day durante il quale sono stati consegnati i premi legati al bando Rhivolution in care, promosso dalla farmaceutica Viiv per far emergere nuove prospettive e soluzioni innovative nella gestione dell’Hiv in Italia, e destinato a sostenere le iniziative innovative promosse da istituzioni o associazioni pazienti nell’ambito del contrasto all’Hiv.