Video

Hiv: infettivologo Giacomelli, ‘obiettivo è offrire servizi sempre migliori’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“L’attuazione di quanto previsto dal progetto vincitore dell’Ospedale Sacco consentirà di migliorare il percorso di cura di queste persone, offrendo una rivalutazione delle terapie, un supporto all’aderenza per offrire servizi sempre migliori alle persone con Hiv”. Così Andrea Giacomelli, dirigente medico, Ssd Ricerca clinica infettivologica, Asst Fatebenefratelli Sacco e ricercatore in Malattie infettive all’università degli studi di Milano, partecipando, oggi a Verona, all’evento Rhivolution day durante il quale sono stati consegnati i premi legati al bando Rhivolution in care, promosso dalla farmaceutica Viiv per far emergere nuove prospettive e soluzioni innovative nella gestione dell’Hiv in Italia, e destinato a sostenere le iniziative innovative promosse da istituzioni o associazioni pazienti nell’ambito del contrasto all’Hiv.

Potrebbe interessarti

Hiv: Vecchio (Viiv), ‘Rhivolution volta a migliorare qualità...

Hiv: Cattelan, ‘con ambulatorio massima privacy e mantenimento...

Hiv: Bartalesi, ‘invecchiamento popolazione con Hiv: più del...

Hiv: Sannino (Associazione Antinoo Arcigay Napoli), ‘progetto usa...

Hiv: Zocchetti (Viiv), ‘l’obiettivo è trovare soluzioni e...

Hiv: Palermo (Viiv), ‘RHIVolution rappresenta nostro impegno per...

Rob, il trionfo dell’underdog a x Factor 2025

Perché il 2026 sarà l’anno di Italia e...

Italia economia n° 49 del 10 dicembre 2025

Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro...