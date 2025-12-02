Video

Guarneri (Iov), ‘combo capivasertib-fulvestrant dimezza rischio progressione cancro seno

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Lo studio CAPItello-291 ha valutato l’utilizzo di capivasertib, un inibitore di Akt, in combinazione con fulvestrant in pazienti con tumore al seno localmente avanzato o metastatico positivo al recettore degli estrogeni (Hr+), negativo per Her2 (Her2-), con una o più alterazioni di Pik3ca/Akt1/Pten, che avevano sviluppato endocrino-resistenza. La combinazione si è dimostrata vantaggiosa, con un dimezzamento del rischio di progressione di malattia e la possibilità di ritardare la chemioterapia”. Così Valentina Guarneri, direttrice dell’Unità operativa complessa di Oncologia 2 dello Iov – Istituto oncologico Veneto e professoressa di Oncologia medica all’università di Padova, all’incontro con la stampa promosso a Milano da AstraZeneca per un approfondire le prospettive offerte dalle terapie innovative per il carcinoma mammario avanzato o metastatico.

Potrebbe interessarti

Fusco (Ieo), ‘garantire a tutte le donne con...

Witkoff a Mosca per l’incontro con Putin

Sanpellegrino rafforza il suo impegno per la biodiversità:...

Farmaci, Zaffini (FdI): “Con accesso precoce agli innovativi...

Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano...

Cancro seno, Pruneri (Int)  ‘con test genomici meno...

The Good Farmer Award 2025, premiati i giovani...

Giada Colagrande è Agadez: “La mia musica è...

CUOA Business School: a Vicenza il Graduation day...

CUOA Business School: Visentin, ‘con Graduation day rinnoviamo...