Gli agricoltori protestano a Bruxelles contro l’accordo Mercosur

by Adnkronos
Gli agricoltori europei, e tra questi gli italiani, protestano a Bruxelles, di fronte alla sede del Parlamento europeo, contro l’accordo Mercosur. Centinaia di trattori e migliaia di manifestanti si sono riversati per le strade della capitale belga, come già ieri avevano fatto a Strasburgo. Lanciate patate, barbabietole, scaricato letame, alcuni petardi contro la polizia, che ha usato idranti e fumogeni. In un clima di tensione, una delegazione degli agricoltori ha incontrato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Antonio Costa.

