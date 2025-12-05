Giuseppe Cestone, l’ex prete che ha riportato la Dc al 30% – Aggiungi contatto podcast, Adnkronos

A Calitri, alle ultime regionali, è accaduto qualcosa che ha il sapore dei grandi richiami del passato: la Democrazia Cristiana torna primo partito. E a guidarla non è un politico navigato, ma Giuseppe Cestone, un uomo che nella vita è già stato tante cose: sacerdote, poi chef giramondo, oggi imprenditore e protagonista della scena politica locale.

