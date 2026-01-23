Video

Giulia Veronesi, ‘cancro polmone in aumento, campagne antifumo non bastano’

by Adnkronos
“Nonostante le norme più restrittive che abbiamo messo in atto negli ultimi anni e le varie campagne antifumo, ancora oggi in Italia circa un quarto della popolazione adulta fuma. Il tumore polmonare resta la prima causa di morte negli uomini ed è in aumento nelle donne”. Lo ha detto Giulia Veronesi, membro del Comitato Lotta al fumo Fondazione Umberto Veronesi, alla presentazione – oggi a Milano – della campagna nazionale contro il fumo, rivolta a tutti i cittadini e promossa da Aiom – Associazione Italiana di Oncologia Medica, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. 

