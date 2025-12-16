Giovani: Di Salvo (Municipio Roma IX), ‘spazio pubblico è loro’

“ ‘Cura’ è una parola molto contemporanea, tutt’altro che antiquata, ed è un principio ordinatore, secondo me, della politica e delle politiche pubbliche. Proporre questo concetto oggi ai ragazzi e alle ragazze in questo contesto – dove hanno la possibilità di simulare colloqui di lavoro – vuol dire proporre la visione dello spazio pubblico come uno spazio loro. Esso infatti riguarda sicuramente chi amministra, ma tocca anche la responsabilità di ciascuno e ciascuna”. Sono le parole di Titti Di Salvo, presidente Municipio Roma IX, in occasione dell’edizione 2025 di Labordì, l’evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro.