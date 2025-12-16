Video

Giovani: 1.600 studenti a Roma per Labordì l’evento che li avvicina al mondo del lavoro

by Adnkronos
by Adnkronos

Torna a Roma, all’Auditorium della Tecnica, Labordì, l’evento ideato e promosso dalle Acli della Capitale e interamente dedicato ai giovani e al loro avvicinamento al mondo del lavoro. Alla sua quarta edizione, l’iniziativa ha riunito associazioni, istituzioni e aziende e li ha fatti incontrare con i 1.600 studenti presenti. Labordì 2025 mette al centro il tema del superamento del mismatching – ossia il divario tra domanda e offerta di lavoro – con focus su competenze tecniche e trasversali, orientamento consapevole e alfabetizzazione ai nuovi strumenti digitali. 

