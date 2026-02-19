Video

Giornata europea contro le molestie: D’Ubaldo (OdG Lazio): “Così sport dà buon esempio, noi lo

by Adnkronos
“Abbiamo aderito a questa iniziativa, concedendo il nostro patrocinio, perché riteniamo sia molto importante l’azione portata avanti da ormai qualche anno dalla Federazione Sport Equestri – Fise con la Giornata contro le molestie. Anche lo sport deve dare il suo segnale e il suo esempio per combattere le molestie”. Sono le dichiarazioni di Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, alla quinta edizione della Giornata europea contro le molestie, nata su impulso della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. L’edizione 2026 è stata organizzata presso lo Spazio Europa Experience “David Sassoli” in Piazza Venezia a Roma.

