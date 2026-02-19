Video

Giornata europea contro le molestie, avvocato Castagnola: “Sa 15 anni impegnata per diffondere

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Da 15 anni cerco di diffondere tra famiglie, ragazze, genitori e insegnanti la cultura della privacy. È importante che si capisca che tutto ciò che viene postato resta sempre e ovunque”. Così Iside Castagnola, avvocato ed esperta in tutela dei minori, in occasione della quinta edizione della Giornata europea contro le molestie, nata su impulso della Fise e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. L’iniziativa è organizzata presso lo Spazio Europa Experience “David Sassoli” in Piazza Venezia a Roma.

Potrebbe interessarti

Massaccesi (Onbd): “A maggio appuntamento con 5000 giovani...

Malattie rare: Premio Omar, ai vincitori il riconoscimento...

Salus tv n° 7 del 18 febbraio 2026

Comuni, Nicotra (Anci): “Nostri 5600 piccoli comuni necessitano...

Cosmetica: presentata a Milano l’edizione 2026 di Cosmoprof...

Di Paola (Coni): “Sport aiuta a veicolare valori...

Giornata europea contro le molestie: D’Ubaldo (OdG Lazio):...

Rottamazione quater, le novità

Maltempo sull’Italia ma è in arrivo un anticipo...

Emorragia di cervelli e ‘nonni con la valigia’,...