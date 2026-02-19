Giornata europea contro le molestie, avvocato Castagnola: “Sa 15 anni impegnata per diffondere

“Da 15 anni cerco di diffondere tra famiglie, ragazze, genitori e insegnanti la cultura della privacy. È importante che si capisca che tutto ciò che viene postato resta sempre e ovunque”. Così Iside Castagnola, avvocato ed esperta in tutela dei minori, in occasione della quinta edizione della Giornata europea contro le molestie, nata su impulso della Fise e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. L’iniziativa è organizzata presso lo Spazio Europa Experience “David Sassoli” in Piazza Venezia a Roma.