Gino Cecchettin, ‘Giulia vive anche in un premio come quello di Tor Vergata’

“Giulia vive anche in un premio come questo: fare in modo che venga ricordata, per me significa capire, in qualche modo, che Giulia è viva nei nostri cuori e nelle nostre menti. Se questo serve a salvare altre vite, ben venga”. A dirlo, Gino Cecchettin, padre di Giulia, alla consegna dei premi di laurea “Giulia Cecchettin”, iniziativa fortemente voluta dall’Ateneo di Roma Tor Vergata e nata per onorare la studentessa di Ingegneria Biomedica dell’Università di Padova vittima di femminicidio nel novembre 2023, oltre che per promuovere la riflessione sulla parità di genere e le pari opportunità.

