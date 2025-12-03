Gender: giovane detranstitioner, “Io ingannato da ideologia di genere, mi hanno castrato a 18 anni”

Daniel Black è intervenuto a un evento organizzato da Pro Vita e Lega al Palrlamento europeo di Bruxelles in quanto vittima di una conversione di genere forzata. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Gender: Vannacci (Lega), “Sconvolto da fondi assegnati a ideologia di genere, preoccupato dai Potrebbe interessarti Gender: Vannacci (Lega), “Sconvolto da fondi assegnati a... 3 Dicembre 2025 Gender: Brandi (Pro Vita), “Ue faccia marcia indietro... 3 Dicembre 2025 Italia Economia n° 48 del 3 dicembre 2025 3 Dicembre 2025 Imprese, dal rapporto 4.Manager l’analisi delle filiere italiane 3 Dicembre 2025 Prometeo tv n° 48 del 3 dicembre 2025 3 Dicembre 2025 Imprese, Bozzetti (Ffm): “237 milioni di investimenti a... 3 Dicembre 2025 Mosca: “Nessun compromesso sui territori” 3 Dicembre 2025 Imprese, Fontana (Regione Lombardia): “Fondazione fiera Milano valore... 3 Dicembre 2025 Fondazione Fiera Milano approva il piano triennale: investimenti... 3 Dicembre 2025 Infanzia: Milano (Save the children), ‘premio simbolo di... 3 Dicembre 2025