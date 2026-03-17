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Geberit Experience Center, il primo spazio polifunzionale dell’azienda nel cuore di Milano

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Al Tortona District, storico distretto milanese del design, per ribadire la volontà di raccontare l’alto valore innovativo e funzionale del marchio, arriva ‘Geberit Experience Center’, il nuovo spazio polifunzionale del brand. Nato come luogo di incontro e confronto, dove accogliere progettisti, imprese, architetti, installatori, consumatori finali e istituzioni per un dialogo costante con il settore di riferimento e la comunità locale, Geberit Experience Center aprirà le porte ai visitatori a partire dal prossimo 20 aprile, durante la settimana del FuoriSalone 2026.

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