Video

Fumo: al Senato l’incontro ‘Prevenire i tumori, proteggere la salute’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Il 25% della popolazione italiana sopra i 15 fuma. Un’abitudine che si ripercuote sulla salute pubblica. Il primo fattore di rischio del tumore al polmone è proprio il fumo, responsabile dell’85,9% dei casi. All’appuntamento in Senato ‘Prevenire i tumori, proteggere la salute’, promosso su iniziativa della vice presidente Licia Ronzulli e organizzato in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi Ets, esponenti del mondo politico, della ricerca e della sanità pubblica si sono riuniti per discutere nuove strategie di contrasto al tabagismo, con un focus sull’efficacia della leva fiscale come strumento di prevenzione.

Potrebbe interessarti

Riapre la Galleria Pietro da Cortona: celebrazioni, diplomazia...

Riapre la Galleria Pietro da Cortona: celebrazioni, diplomazia...

Food: il Consorzio di Tutela dei formaggi Valtellina...

Food, Chiapparini (Ctcb): “Casera ha raggiunto 220mila forme...

Food, Baldrighi (Origin): “Valorizzare Dop e turismo per...

Deghi (Ctcb): “30 anni di crescita. Ora puntiamo...

Food, Sertori (Reg. Lombardia): “Consorzio Bitto e Valtellina...

Pontecorvo (Leonardo): “Partnership storica con il Brasile, avanti...

Labriola (TIM): “Tim Brasil vale il doppio di...

Mosca de Souza (ambasciatore): “Intesa UE-Mercosur decisiva per...