Francesca Fialdini, dopo ‘Ballando’, un libro sulla dipendenza affettiva

Dopo l’infortunio a ‘Ballando con le Stelle’, le polemiche in trasmissione e il secondo posto della finalissima, Francesca Fialdini pubblica il libro ‘Come fossi una bambola’ (Mondadori), scritto insieme allo psicoterapeuta Massimo Giusti, storie di relazioni tossiche e manipolatorie, con una chiave per uscirne.

Ascolta “Aggiungi contatto” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.



Musiche su licenza Machiavelli Music.

AdKey:zP-94qNWQqj3XM