Forum risorse umane, Spadafora (Carol), ‘nelle politiche di benessere rimettere al centro salute

“Oggi al Forum organizzato da Comunicazione Italiana abbiamo parlato di sanità. Noi di Carol ci occupiamo di sanità integrativa: siamo un centro medico digitale autorizzato, che offre alle aziende una soluzione democratica connessa al benessere e alla medicina generale. Nel corso dell’evento, quindi, abbiamo cercato di ricordare che all’interno delle politiche di benessere, oltre a parlare di engagement e di cultura aziendale, dobbiamo rimettere al centro anche la salute delle nostre persone”. Lo ha detto Marco Spadafora, Chief Commercial Officer di Carol, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l’Hr Management, che quest’anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.

