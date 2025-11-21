Forum risorse umane, Carboni (Busuu): “Dipendenti più autonomi con padronanza linguistica”

“Ci occupiamo di formazione linguistica, quindi aiutiamo le aziende a dare una propria voce ai dipendenti e a renderli più capaci di comunicare in contesti internazionali. Un modo per far sì che tutti i dipendenti possano agire con autonomia, efficacia e sicurezza”. Sono le parole di Nicola Carboni, Senior Account Executive Busuu, alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l’Hr Management, che quest’anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People & Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.