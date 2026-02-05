Food Waste, lo spreco di cibo nelle case vale oltre 7 mld

Il report dell’Osservatorio Waste Watcher International – Università di Bologna per la Campagna Spreco Zero, su dati ed elaborazione Ipsos/Doxa Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Tumori, Luppi (Msd): “Con nuove indicazioni per pembrolizumab più vita e nuove speranze” Potrebbe interessarti Mosca per siglare la pace ad Abu Dhabi... 5 Febbraio 2026 La salute ai tempi dei social, esperti a... 5 Febbraio 2026 Pipeline & Gas Expo 2026, Rosati (Saipem): “Lng... 5 Febbraio 2026 Elettra Lamborghini, il ritorno all’Ariston dopo Boss in... 5 Febbraio 2026 Ricerca & Futuro: nuove sfide per la ricerca... 5 Febbraio 2026 Spreco alimentare: Ceccarelli (Coop Lombardia), ‘impegnati lungo tutta... 5 Febbraio 2026 Inps, a Roma la Conferenza nazionale della Dirigenza 5 Febbraio 2026 Milano Cortina, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a... 5 Febbraio 2026 Arte, Di Amato (Maire): “L’ingegneria oggi deve avere... 5 Febbraio 2026 Malattie rare, a Roma il tavolo tecnico per... 5 Febbraio 2026