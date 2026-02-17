Flora Tabanelli: “Dimostrare quella che sono, nonostante l’infortunio, è unico e speciale”

Flora Tabanelli arriva a Casa Italia e ancora non ci crede: “Questa medaglia di bronzo vale come un oro. Per gli ultimi mesi complicati che ho passato, è stata una delle sfide più difficili. Dimostrare quella che sono e ciò che so fare, nonostante l’infortunio, è unico e speciale”.

Il giorno dopo la prima medaglia olimpica dell’Italia nello sci freestyle, il bronzo nel big air, la 18enne emiliana sorride e si gode il meritato risultato di Livigno. La baby campionessa azzurra racconta poi un momento particolare: “Tanti mi sono stati vicini, avere il supporto di tutti è unico. Questa mattina mi ha chiamato Alberto Tomba, è stata una delle chiacchierate più interessanti. Anche Federica Brignone mi ha fatto i complimenti, non me lo sarei mai aspettato. Alberto mi ha fatto dei super complimenti”.

Flora ha fatto poi il punto sul suo problema al ginocchio, dopo la lesione al crociato destro di novembre: “Come sto? In realtà benissimo, in questi ultimi giorni sono arrivata all’apice delle mie abilità. Ho recuperato tutto il muscolo e ancora non tutta la mobilità, però funziona bene. A marzo mi opererò”.