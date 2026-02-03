Video

Fine tregua, Putin sgncia pioggia di bombe

by Adnkronos
Putin ha ripreso a sganciare bombe e missili su Kyiv questa notte. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la capitale ucraina. Inizialmente la città è stata colpita da diversi gruppi di droni. Successivamente si sono aggiunti missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk. Allo stesso tempo, l’amministrazione militare della città di Kiev ha riferito di possibili danni a diversi grattacieli residenziali e a un istituto scolastico.

