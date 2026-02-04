Video

Fiere, Maurizio Ermeti presidente Ieg: “Piano strategico 2025-2030, obiettivi ambiziosi ed

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“IEG è tra i primi 20 organizzatori di eventi fieristici nel mondo. Crescita internazionale che non tradisce la nostra missione: valorizzare i territori in cui la Società è nata e si è sviluppata, Rimini e Vicenza. Già dal 2026 ci sono delle novità, a Vicenza si inaugura a settembre il nuovo padiglione che consentirà di riprendere i brand rimasti in stand-by per Vicenzaoro e avere in questa nuova struttura manifestazioni sempre più internazionali. Ancora nel 2026 avremo a Vicenza il Congresso internazionale di CIBJO, la Confederazione mondiale della gioielleria. E su Rimini, nel 2026, dopo l’estate dovremmo ricevere le autorizzazioni per partire con il nuovo padiglione circolare: infrastruttura che permetterà di ampliare insieme con l’espansione delle fiere di IEG altre attività legate alla musica, ai grandi congressi internazionali o dello sport. E su Rimini nuove manifestazioni, come BEX dedicata all’aerospazio.” ha detto Maurizio Ermeti presidente IEG in occasione della presentazione del piano industriale 2025-2030 di IEG – Italian Exhibition Group

Potrebbe interessarti

Transizione ecologica e competitività: un Clean Industrial Deal...

Draghi ‘strappa’ sull’Europa federale: dentro chi ci vuole...

Italia economia n° 5 del 4 febbraio 2026

Grado, Git continua a crescere e presenta il...

Tumori: Gonzalez (Danone), ‘innovare per dare risposta a...

Tumori: De Lorenzo (Favo), ‘al momento della diagnosi...

Nek: “Sanremo? Quest’anno dal divano, poi volo in...

Prometeo tv n° 5 del 4 febbraio 2026

Sostenibilità: Bottari (Bottari S.r.l), ‘La nostra missione: estrarre...

Tumori: Caccialanza (UniMi), ‘con supplementi nutrizionali paziente affronta...