Fiere: Ieg approva il nuovo piano industriale 2025-2030, target ricavi fino a 365 mln

Corrado Peraboni, ceo di Italian Exhibition Group: “L’aggiornamento del Piano Strategico fa leva sui risultati raggiunti nel 2023 e nel 2024 e rafforza una visione di crescita di lungo periodo. La nostra ambizione è proseguire in un percorso di crescita principalmente organica e accelerare lo sviluppo internazionale. In questo percorso, proseguono gli investimenti sulle venues di Vicenza e Rimini, a sostegno dell’evoluzione dell’offerta e del posizionamento competitivo del Gruppo. Guardando al 2030, il Gruppo si pone l’obiettivo di raggiungere ricavi compresi tra 360 e 365 milioni di euro e un Adj. EBITDA compreso tra 100 e 105 milioni di euro, in un quadro di gestione finanziaria equilibrata e orientata alla creazione di valore nel tempo, costruendo le basi per operazioni di scala anche significative”.

