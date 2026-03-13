Video

Fiere: Grimaldi (Alis), ‘oltre 120 mila presenze a LetExpo 2026’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il bilancio di questa V edizione di LetExpo è estremamente positivo. C’è stata una partecipazione e un entusiasmo molto forti da parte dei giovani, degli imprenditori, dei lavoratori e di tutti coloro che sono intervenuti in queste giornate. L’edizione ha contato un totale di 550 espositori, oltre 120mila presenze, con una crescita del 10% come numero e del 25% in termini di espositori internazionali”. Così Guido Grimaldi, presidente di Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, alla giornata di chiusura dell’edizione 2026 di LetExpo, la kermesse punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, svoltasi a Verona.

Potrebbe interessarti

LetExpo 2026: Di Caterina (Alis), ‘sempre più punto...

Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale:...

Italia economia n° 10 dell’11 marzo 2026

Sanità: Del Vecchio (Bocconi), ‘commistione pubblico-privato crea problemi...

Sanità: Longo (Bocconi), ‘il Ssn non risponde più...

Salute: Guidoni (Clariane), ‘qualità non negoziabile quando si...

Trasporti: Fidanza (FdI), ‘Hormuz, politiche di intervento rapido...

Violenza di genere, UniMarconi e Doppia Difesa presentano...

La strategia di Alperia, energia pulita e valore...

Iran: Pedullà (M5S), “L’attacco di Stati Uniti e...