Video

Federica Brignone, la tigre azzurra a Milano Cortina

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

La grande rincorsa è arrivata al traguardo, Milano Cortina 2026 sta per partire e Federica Brignone, alle Olimpiadi, ci sarà. Senza nascondere l’emozione. La fuoriclasse azzurra dello sci, reduce da un bruttissimo infortunio, sarà uno dei quattro portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale della rassegna a cinque cerchi.

Estratti audio: VIDEO Federica BRIGNONE, che emozione! In lacrime dopo il rientro in pista a 300 giorni dall’infortunio – Eurosport Italia –  20 gen 2026; VIDEO facebook.com/corrieredellosport – Federica Brignone sarà portabandiera alle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Sono molto orgogliosa” – 12 dicembre 2025.

Ascolta “Aggiungi contatto” su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.
 
Musiche su licenza Machiavelli Music.  
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

Potrebbe interessarti

L’esordio di Tommaso Paradiso, entra nel club ‘mai...

Milano-Cortina 2026, Fimiani (Eni): ‘Con la Fiamma ci...

Milano-Cortina 2026, Ricci (Eni), ‘Con i valori dello...

Con la Fiamma Olimpica, Eni unisce l’Italia

Milano-Cortina 2026: Camilli (Coca-Cola), ‘da 100 anni produciamo...

Tumori, mieloma multiplo: nuove terapie e aumento della...

Nek: “No all’Eurovision se partecipa Israele? La musica...

Pipeline & Gas Expo 2026: Amezzani (Elma), ‘nostri...

Milano-Cortina 2026: Santandrea (Coca-Cola), ‘The Peak celebra nostro...

Milano-Cortina 2026: Bombrini (Coca-Cola), ‘il più grande investimento...