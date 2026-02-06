Federica Brignone, la tigre azzurra a Milano Cortina

La grande rincorsa è arrivata al traguardo, Milano Cortina 2026 sta per partire e Federica Brignone, alle Olimpiadi, ci sarà. Senza nascondere l’emozione. La fuoriclasse azzurra dello sci, reduce da un bruttissimo infortunio, sarà uno dei quattro portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale della rassegna a cinque cerchi.

Estratti audio: VIDEO Federica BRIGNONE, che emozione! In lacrime dopo il rientro in pista a 300 giorni dall’infortunio – Eurosport Italia – 20 gen 2026; VIDEO facebook.com/corrieredellosport – Federica Brignone sarà portabandiera alle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Sono molto orgogliosa” – 12 dicembre 2025.

Ascolta “Aggiungi contatto” su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.



Musiche su licenza Machiavelli Music.

AdKey:zP-94qNWQqj3XM