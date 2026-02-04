Video

Farmaci: verso una nuova legislazione, il digital talk promosso da Adnkronos ed Egualia

by Adnkronos
by Adnkronos

‘Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini’. Questo il titolo del digital talk promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia e disponibile sui canali web e social del gruppo. Tra i temi al centro dell’incontro riordinare, razionalizzare e armonizzare un quadro normativo complesso, rispondendo alle nuove e attuali esigenze di salute e accesso ai farmaci, tenendo conto da un lato della sostenibilità del sistema e dall’altro dell’invecchiamento della popolazione, che vede un aumento dell’incidenza delle malattie croniche. 

