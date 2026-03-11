Video

Farmaceutica, Rondena (Novartis): “Nel cancro seno un ridurre prevenire recidive è investimento”

by Adnkronos
“Intervenire precocemente, nella fase iniziale della malattia, deve essere visto come un investimento, sia per le pazienti che per il sistema nel suo complesso”, e non come un costo. “Ridurre le recidive significa ridurre una quota importante di eventi ad alto carico clinico, economico e sociale. Il tempo è una variabile decisiva nel tumore al seno e trasformare rapidamente l’innovazione in accesso può fare la differenza”. Lo ha detto Roberta Rondena, Country Value & Access Head Novartis Italia, commentando il via libera di Aifa – Agenzia italiana del farmaco alla rimborsabilità di ribociclib nel trattamento adiuvante del tumore al seno in fase iniziale Hr+/Her2-, in associazione alla terapia endocrina.

