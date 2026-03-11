Video

Farmaceutica, Coco (Novartis): “Nel cancro seno impegno per utilizzo cicline in fasi più precoci”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il nostro impegno per il futuro è estendere l’utilizzo delle cicline a una porzione di pazienti sempre più ampia, con la possibilità di garantirne l’accesso anche in una fase più precoce, dove ci sono dei fattori di rischio diversi che però espongono comunque la paziente a un rischio di recidiva, nel tempo, importante”. Così Paola Coco, direttore medico Novartis Italia, commenta l’approvazione, da parte di Aifa – Agenzia italiana del farmaco, alla rimborsabilità di ribociclib, in associazione alla terapia endocrina, nel trattamento adiuvante del tumore al seno in fase iniziale Hr+/Her2-.

Potrebbe interessarti

Cultura: Fnm porta ‘sul binario giusto’ il Palio...

Economia: a Desenzano del Garda il patto tra...

Magatti (Unicat): “Una ricerca che evidenzia il potenziale...

Malattie rare, epatologo Carbone: “Colangite biliare primitiva sintomatica...

Steatosi epatica, Conforti (Epac): “Codice di esenzione per...

Benetton: “Fondazione Unhate permette di uscire dai luoghi...

Salute, steatosi epatica, Zambito (Pd): “Occorrono linee guida...

Farmaceutica, Piccolo (Gilead Sciences): “Seladelpar può cambiare storia colangite biliare

Farmaceutica, Rondena (Novartis): “Nel cancro seno un ridurre...

Manzi (Pd): “Intervenire su un modello di scuola...