Farmaceutica, 60 anni di Petrone Group: da piccola farmacia di Napoli a realtà globale

Radici partenopee e sguardo rivolto al futuro “tra digitalizzazione, sostenibilità e centralità del paziente”. Petrone Group celebra la storia di un’impresa di famiglia, orientata alla crescita e all’innovazione. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Salute: Pierluigi Petrone (Petrone group), “sessant’anni di storia, ma lo sguardo è già sul futuro” Potrebbe interessarti Salute: Pierluigi Petrone (Petrone group), “sessant’anni di storia,... 10 Novembre 2025 ‘I Cantieri della transizione’: la campagna nazionale di... 10 Novembre 2025 Malattie rare, Attrv-Pn: esperta Obici, ‘epidemiologia in evoluzione,... 10 Novembre 2025 Sanità, asma grave: Numi (Sifo) ‘per sostenibilità Ssn... 10 Novembre 2025 Sostenibilità: Ciafani (Legambiente), ‘Italia campionessa nel recupero oli... 10 Novembre 2025 Sostenibilità: Piunti (Conou), ‘Consorzio al centro è modello... 10 Novembre 2025 Sostenibilità: Bottari (Bottari Srl), ‘Con Tricanter ottimizzazione rigenerazione... 10 Novembre 2025 Sostenibilità: Lazzaro (Legambiente Veneto), ‘Economia circolare migliora la... 10 Novembre 2025 Melani (ab medica), ‘da Vinci 5, un passo... 10 Novembre 2025 Carrieri (Siu), ‘chirurgia robotica da Vinci 5 riferimento... 10 Novembre 2025