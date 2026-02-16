Video

Europa-Australia, la furia Trump accelera l’accordo tra Bruxelles e Canberra

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Dopo anni di negoziati accidentati, Unione Europea e Australia sono vicine a firmare uno storico accordo di libero scambio. Sul tavolo: carne bovina, indicatori geografici come Prosecco e Feta, tasse sulle auto di lusso e mobilità del lavoro. Ma il vero significato dell’intesa è geopolitico: si inserisce nella strategia evocata a Davos da Mark Carney, quella di una coalizione di potenze intermedie decise a intensificare gli accordi commerciali per resistere alla frammentazione e alla guerra dei dazi.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo...

Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di...

Economia circolare dell’olio minerale usato, le sfide di...

Zelensky: “Putin non sarà fermato con baci e...

Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio

Decreto Flussi 2026, oggi il click day

J-Ax, il ritorno all’Ariston tra Milano e country

Saipem: con ‘Trame di futuro’ l’arte partecipata ridà...

Uomo aggredisce una bambina e tenta di rapirla...

Irina Shayk, il glamour arriva sul palco dell’Ariston