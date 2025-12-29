Eurobond per l’Ucraina, la manovra a tenaglia che ha sconfitto i Frugali – Eurofocus podcast, Adnkr

Il Consiglio Europeo del 18 dicembre ha visto uscire sconfitta la linea dei Frugali, che volevano finanziare l’Ucraina nei prossimi due anni usando i beni russi. Una convergenza di interessi diversi tra loro ha portato alla decisione di procedere con un prestito comune, garantito dal bilancio dell’Ue.
