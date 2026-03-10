Il primo episodio di “Italia in Transizione” si apre con un dialogo istituzionale su competitività, sicurezza energetica e semplificazione.

Ospite di Giorgio Rutelli, Vicedirettore dell’Adnkronos, l’On. Nicola Procaccini, Parlamentare e capogruppo del gruppo ECR al parlamento europeo, Fratelli d’Italia.

L’eurodeputato e responsabile ambiente di FdI parla della strategia dei conservatori europei e critica il Green deal europeo, definendolo “uno svantaggio competitivo drammatico per l’economia europea senza produrre benefici reali per l’ambiente”. Altro elemento sottolineato dall’eurodeputato riguarda il cosiddetto “lato oscuro” della transizione verde, legato all’estrazione delle materie prime necessarie per batterie e tecnologie energetiche.

