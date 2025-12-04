Video

Entain Italia, sport e inclusione al centro del CSR Award 2025: premiati progetti in tutta Italia

by Adnkronos
by Adnkronos

Sport inclusivo, rigenerazione urbana e sostegno alle comunità fragili. Sono questi i filoni al centro della quarta edizione del CSR Award di Entain Italia, celebrata all’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma. L’edizione 2025 ha riunito istituzioni, mondo sportivo e terzo settore in una tavola rotonda dedicata al valore della “co-progettazione” tra pubblico, privato e comunità locali. Ne è emersa la necessità di mappare i bisogni dei territori e programmare interventi strutturali nelle infrastrutture, considerate strumento essenziale di inclusione sociale.

