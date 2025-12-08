Video

Eni, Ballista ‘i valori dei giochi Olimpici sono gli stessi del nostro gruppo’

by Adnkronos
“La fiamma è simbolo di energia, continuità e inclusività, elementi nei quali ci rispecchiamo completamente. Olimpiadi e Paraolimpiadi non sono solo una competizione ma una testimonianza viva di quello che ciascuno di noi può raggiungere realizzare basandosi su valori come il lavoro di squadra. Il passaggio della torcia in questo luogo storico è emozionante”. Con queste dichiarazioni Stefano Ballista, amministratore delegato di Enlive, ha commentato il passaggio della Fiamma Olimpica nella sede Eni di Palazzo Mattei a Roma. Il viaggio lungo l’Italia della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è partito ieri, sabato 6 dicembre, dalla capitale: il suo percorso illuminerà anche diversi territori in cui è presente Eni, che ha scelto di sostenere lo sport e i suoi valori come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

