Energia, Leali (Green): “Geopolitica in totale fermento, l’indipendenza è la miglior protezione”

“La situazione geopolitica internazionale è in totale fermento ed immaginare che possa terminare in tempi brevi, secondo me, è inimmaginabile. Di conseguenza, è necessario prendere delle contromisure, come rendersi indipendenti, utilizzando il sole, il vento e l’acqua: le risorse di cui siamo ricchi in Italia, dando una spinta, quindi, alla parte di energie rinnovabili. E’ necessario, inoltre, riaprire una fase concreta sul tema del nucleare ed essere impegnati nell’autoproduzione”. Lo spiega Sergio Leali, Ceo e Founder di Green, intervenendo alla prima giornata di lavori di  KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg – Italian Exhibition Group di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, in programma dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini.

