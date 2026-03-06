Energia, idrogeno: Alperia, ‘approccio graduale tra integrazione territoriale e realismo

Alla quarta edizione di KEY – The Energy Transition Expo, in programma fino al 6 marzo alla Fiera di Rimini, Alperia Group porta l’esperienza di una utility territoriale che sta già traducendo l’idrogeno verde in progetti concreti. Per Alperia, che si posiziona come abilitatore di sistema, l’idrogeno non è un’alternativa all’elettrificazione, ma un complemento utile in applicazioni selezionate: l’approccio è graduale e pragmatico, basato su progetti pilota, integrazione territoriale e realismo industriale. L’evento firmato Italian Exhibition Group, che rappresenta uno dei principali appuntamenti in Italia e in Europa dedicati a tecnologie e soluzioni per la transizione energetica, è stato per la realtà altoatesina l’occasione per presentare i progetti in cui è coinvolta e per raccontare il proprio approccio.