Energia: grazie a progetto ‘Energia in Franciacorta’ sostenute circa 120 famiglie a rischio povertà

Il progetto “Energia in Franciacorta” promuove solidarietà, condivisione e riduzione degli sprechi attraverso il riutilizzo di oggetti e risorse, coinvolge 11 Comuni del Sud Ovest bresciano e valorizza le capacità individuali. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Banco dell’energia, Fondazione LGH, Cogeme Spa e Associazione Riuso 3, ente attuatore del progetto ‘Banco del riuso’. L’obiettivo finale è sostenere 100-120 famiglie a rischio povertà, anche energetica, grazie al contributo della Fondazione LGH, fondazione del Gruppo A2a attiva in Lombardia, tra i fondatori di Fondazione Banco dell’energia.

