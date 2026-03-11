Video

Energia: Biae debutta alla quarta edizione di Key –  The Energy Transition Expo a Rimi

La prima banca italiana completamente dedicata alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica, Biae – Banca italiana per l’ambiente e per l’energia, ha preso parte per la prima volta a KEY – The Energy Transition Expo, l’evento di riferimento per la transizione energetica in Europa, Africa e Mediterraneo. Organizzata da Italian Exhibition Group, la kermesse, giunta alla quarta edizione, si è svolta dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini. Biae è parte del Gruppo Bancario Igea Banca, guidato dalla capogruppo Banca del Fucino, e unisce la solidità di una realtà bancaria storica a un approccio innovativo e fortemente specializzato.

