Energia: A2a aggiorna piano strategico e porta a 23 mld gli investimenti complessivi al 2035

A2a presenta a Milano ‘A2a Momentum: ready to power’, l’aggiornamento del suo piano strategico al 2035 che porta a 23 miliardi di euro gli investimenti complessivi della life company: 7 miliardi per l’economia circolare e 16 miliardi per la transizione energetica. L’incremento mira a rispondere ai nuovi bisogni in campo energetico, come quelli che provengono dallo sviluppo dei data center, e ad accelerare la diffusione della circolarità nei territori in cui A2a opera. Alla base della strategia presentata dall’amministratore delegato della Life Company Renato Mazzoncini uno sviluppo che coniuga crescita economica e responsabilità ambientale e che guarda anche all’estero. 

