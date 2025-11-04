Video

Eicma, dal 4 novembre l’edizione 82, Meda ‘ci aspettiamo nuovi record’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Dal 4 al 9 novembre le due ruote tornano protagoniste Fiera Milano Rho per l’82esima edizione di Eicma. Con oltre 730 espositori da 50 Paesi e duemila marchi rappresentati, “ci aspettiamo un nuovo record per un’Eicma che continua a evolversi e a crescere”, dice a poi giorni dall’inaugurazione il presidente dell’Esposizione internazionale delle due ruote, Pietro Meda. Slogan dell’edizione 2025 è ‘That’s Amore’, a rappresentare “la forza indelebile delle due ruote che ognuno di noi si porta nel cuore”, dice Meda.

Potrebbe interessarti

Eicma, a 82esima edizione mostra ‘Desert Queens’, Meda...

Digital Networks Act: occasione per raggiungere armonizzazione legislativa...

Gioco online, Zega (Codere Italia): “Con Codere.it siamo...

Digital Networks: Compagnucci (Open Gate Italia), ‘ottima opportunità...

Digital Networks: Eichberg (Mimit), ‘tempi e procedure certi...

Digital Networks Act: Pizzi (Anitech), ‘occasione per armonizzare...

Terremoto: dopo quasi un decennio riapre la Basilica...

Dolore cronico, i diversi modelli regionali di presa...

Gegé Telesforo: “Amo il jazz perché è libertà,...

Alessandro Gaetano: buon 75esimo compleanno, zio Rino