Eicma, dal 4 novembre l’edizione 82, Meda ‘ci aspettiamo nuovi record’

Dal 4 al 9 novembre le due ruote tornano protagoniste Fiera Milano Rho per l’82esima edizione di Eicma. Con oltre 730 espositori da 50 Paesi e duemila marchi rappresentati, “ci aspettiamo un nuovo record per un’Eicma che continua a evolversi e a crescere”, dice a poi giorni dall’inaugurazione il presidente dell’Esposizione internazionale delle due ruote, Pietro Meda. Slogan dell’edizione 2025 è ‘That’s Amore’, a rappresentare “la forza indelebile delle due ruote che ognuno di noi si porta nel cuore”, dice Meda.