Video

Economia Ue 2025: crescita lenta, inflazione domata, sfide sempre più grandi – Eurofocus podcast

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Le nuove Previsioni Economiche d’Autunno 2025 mostrano un’Europa che rallenta ma non si ferma: consumi e lavoro tengono in piedi la crescita, l’inflazione rientra e i fondi europei diventano cruciali, soprattutto per l’Italia. Ma lo scenario globale, tra dazi e tensioni geopolitiche, imporrebbe scelte coraggiose.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Potrebbe interessarti

Al 20° Forum risk management in sanità fari...

A Parigi Zelensky firma l’acquisto di 100 caccia...

Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno:...

Sanità: a Genova il 46° Congresso nazionale Sifo

Imprese: Acea ad Anci 2025 per promuovere transizione...

Lega del Filo d’Oro, Bartoli: ‘Volontariato componente fondamentale...

Lega del Filo d’Oro, la volontaria Verlich: ‘Un...

12° Forum dei Volontari della Lega del Filo...

Lega del Filo d’Oro: Orlandini, Pres. Com. Familiari...

Fumo: al Senato l’incontro ‘Prevenire i tumori, proteggere...