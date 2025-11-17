Economia Ue 2025: crescita lenta, inflazione domata, sfide sempre più grandi – Eurofocus podcast

Le nuove Previsioni Economiche d’Autunno 2025 mostrano un’Europa che rallenta ma non si ferma: consumi e lavoro tengono in piedi la crescita, l’inflazione rientra e i fondi europei diventano cruciali, soprattutto per l’Italia. Ma lo scenario globale, tra dazi e tensioni geopolitiche, imporrebbe scelte coraggiose.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.

Musiche su licenza Machiavelli Music.