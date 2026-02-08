Ecco chi sono i primi co-conduttori

Accanto alla presenza fissa di Laura Pausini, sul palco dell’Ariston vedremo ogni sera un gruppo diverso di co-conduttori. Finora i nomi annunciati sono Can Yaman, Achille Lauro, Lillo Petrolo e Andrea Pucci. E oggi li raccontiamo uno per uno.

