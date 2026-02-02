Drone russo su autobus di minatori a Dnipro, 15 morti

Si guarda al nuovo round di colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti che è stato fissato per il 4 e il 5 febbraio ad Abu Dhabi ma intanto la guerra va avanti e gli attacchi di Mosca non danno tregua. Lo stop fino a ieri, 1 febbraio, solo su Kiev come non ha mancato di sottolineare la Russia, è stato accompagnato da raid in altre zone dell’Ucraina che hanno provocato altri morti. In realtà domenica pomeriggio un drone ha colpito un autobus civile nella regione di Dnipro, facendo almeno 15 morti e 7 feriti in Ucraina. L’attacco russo ha colpito le miniere del gruppo energetico Dtek nella regione di Dnipropetrovsk. E’ stato colpito un autobus che trasportava i minatori dell’azienda dopo il turno.

