Dolore cronico, l’impegno delle istituzioni per assicurare l’accesso diretto alle cure

L’ultimo episodio della serie “E tu, sai cosa si prova?”, dedicata al tema del dolore cronico, esploriamo l’impegno delle istituzioni per garantire un accesso equo e tempestivo alle cure più efficaci.
Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: l’On. Ilenia Malavasi, Membro Comm. Affari sociali Camera dei Deputati; Tiziana Nicoletti, Responsabile Coordinamento Associazioni Malati cronici e rari di Cittadinanzattiva; e Paolo Fedeli, Head of corporate affairs Sandoz.
“E tu, sai cosa si prova?”, il vodcast di Adnkronos in collaborazione con Sandoz, dedicato al dolore cronico, è disponibile ogni settimana con un nuovo episodio, su YouTube, Spotify e sulla sezione podcast di adnkronos.com.
Musiche su licenza Machiavelli Music
AdKey:zP-94qNWQqj3XM