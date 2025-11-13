Video

Dolore cronico, l’impegno delle istituzioni per assicurare l’accesso diretto alle cure

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

L’ultimo episodio della serie “E tu, sai cosa si prova?”, dedicata al tema del dolore cronico, esploriamo l’impegno delle istituzioni per garantire un accesso equo e tempestivo alle cure più efficaci.

Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: l’On. Ilenia Malavasi, Membro Comm. Affari sociali Camera dei Deputati; Tiziana Nicoletti, Responsabile Coordinamento Associazioni Malati cronici e rari di Cittadinanzattiva; e Paolo Fedeli, Head of corporate affairs Sandoz.

“E tu, sai cosa si prova?”, il vodcast di Adnkronos in collaborazione con Sandoz, dedicato al dolore cronico, è disponibile ogni settimana con un nuovo episodio, su YouTube, Spotify e sulla sezione podcast di adnkronos.com.

Musiche su licenza Machiavelli Music
AdKey:zP-94qNWQqj3XM

Potrebbe interessarti

Pierfrancesco Favino: “‘Il Maestro’ è la nostra lettera...

Anci: l’Inps arriva nei comuni senza sportelli, nascono...

Salute, Talassemia: impatto clinico e prospettive terapeutiche al...

Energia: A2a aggiorna piano strategico e porta a...

Ahmed al-Sharaa, il jihadista diventato presidente

Sanità: al Senato un incontro per realizzare indagine...

Sanità: Magi (Sumai), ‘Ssn abolisce diseguaglianze ma va...

Salute: Talassemia, Galliano (Avanzanite Bioscience Italia), ‘terapia genica...

Salute, Talassemia: Cappellini (Unimi), ‘prevenzione attraverso l’informazione’

Salute, Talassemia: pediatra Origa, ‘raggiunta la prognosi aperta...