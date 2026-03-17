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Digital Act, Zingaretti: “L’Ue non può solo governare, ma anche dominare IA e politiche digitali”

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“Servono investimenti, politiche comuni, attori europei che possano competere del monto. Dobbiamo anche capire come trattenere una ricchezza che altrimenti si disperde nel mondo. Ecco perché il Digital Act è importante”. Lo ha dichiarato il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo Nicola Zingaretti in un punto stampa a margine dell’evento “Verso la sovranità digitale europea. Digital Networks Act: investimenti, sicurezza e resilienza”, che si è tenuto all’europarlamento di Bruxelles e ha riunito le istituzioni europee, autorità di regolazione e principali operatori delle telecomunicazioni.

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